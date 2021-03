Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Hrát se se učil sám. „Dodneška vyčítám mamince, že mě jako dítě přihlásila do houslí, tam jsem nechodil, nebavilo mě to, bylo to spíš trauma. Ale ‚zušku‘ mám rád. Když to ještě fungovalo, rád jsem se prošel pod okny školy, abych slyšel, jak tam tam lidi do těch trumpet mažou,“ říká.