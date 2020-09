S její prací se mohou lidé potkat například v rodném Prostějově. „Dělala jsem interiérovou malbu v nově vznikajícím kubánském baru v Prostějově s názvem Casa Habana. Navrhla a vytvořila jsem zcela originální know how a použila speciální techniku ´ala Cuba´ na všechny dveře, pódium a další doplňkové prostory. Také jsem před lety, kdy jsem se samostatnou činností začínala, ztvárnila pohádkovou říši skřítka Fabuli v Kamenici nad Lipou. Tamní cukrárna i zimní zahrada pro princeznu si děti velmi získaly. Chodily do ní s nadšením i se svými rodiči a babičkami a já jsem měla radost a hřejivý pocit s nimi. Je to práce, která mě velmi těší,“ svěřuje se výtvarnice.

Zdroj: Archiv Žanety Svobodové