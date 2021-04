Ze života Babského spolku v Hraběticích. Dětský den.Zdroj: Babský spolek Hrabětice

Na léto plánují už třeba červnový dětský den. „Pokud by to možné nebylo, tak doufám, že prázdniny už snad budou volnější a to bychom pak chystaly něco na léto. Nápadů máme hodně, ale bohužel zatím těžko říct, co se podaří. První víkend v září potom tradičně pořádáme babské hody a to snad i letos vyjde,“ doufá Polínková.