Zdroj: archiv Martina Vajčnera

ORANŽOVÉ VÍNO

Za největší kuriozitu, jež mu pod rukama vznikla, považuje víno s poetickým názvem Born to be orange 2019. Nápoj pomerančové barvy vznikl z hroznů, které vyrostly na padesát let starých keřích na Kraví Hoře v Konicích. Vinohrad se starými hlavami Veltlínu ležel deset let ladem. „S přítelkyní Monikou jsme zde strávili několik měsíců prakticky všechen volný čas, abychom zarostlý vinohrad vyčistili od akátů, šípků a černého bezu. Myšlenka na první víno z této vinice pro nás byla hlavní motivací to nevzdat. Born to be orange 2019 je první vlaštovkou z tohoto starého vinohradu, je spontánně kvašeno, hrozny jsou šlapány nohama a ležely deset dnů na slupkách a třapinách,“ přiblížil nadšený vinař.