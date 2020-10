Na tu první šestnáctku nikdy nezapomenu. Povedlo se nám to na domácí dráze, takže o to cennější a krásnější to pro nás bylo. Dokončily jsme v čase 16:91 a já jsme měla rychlejší terč, ten měl 16:51. Neuvěřitelně mě to namotivovalo k tomu, abych na sobě začala pracovat ještě víc a někam to dotáhla.

Zdroj: archiv Viktorie Vidlákové