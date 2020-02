Dvacet let po válce se Václav Pirožek setkal ve Znojmě s generálem Ludvíkem Svobodou. „Bylo to v Městském lesíku. Bylo nás tam asi třicet příslušníků. Já tam přijel s manželkou na motorce. Stál jsem dva metry od něj, manželka vedle mne. On vykládal a vykládal a pak se na mne podívá a říká mi: Kdo to je? Já na to, že moje manželka. Svoboda říká a ty se za ní stydíš? On si žen moc vážil. Dělaly totiž u nás spojařky, radistky, byly zdravotnice,“ vzpomíná Pirožek.