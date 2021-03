Jiří Nesvačil.Zdroj: Šárka Veinhauerová

K vozatajství se dostal díky rodinné tradici. „Rodiče měli doma koně ve svém hospodářství, koně měli i v družstvu. Přímo vozatajskému sportu se věnuji čtyřicet let, od roku 1980, tedy od svých třiadvaceti. Pořád mě to baví, je to krásný, adrenalinový sport a pro mě práce i zábava. Navíc je to sport, který je fyzicky náročný, ale dá se dělat do vyššího věku. V mladších letech jsem skákal parkoury a soutěžil v military, závodech všestrannosti,“ vypráví.