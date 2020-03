Kapela Klaxon, to je Bulínovo mládí a celý další život. Vznikla ještě v době studií mladého budoucího učitele na gymnáziu. „Letos v prosinci to bude 37 let od prvního veřejného vystoupení hudební skupiny Klaxon. Samotný zrod a první krůčky skupiny se odehrály již v roce 1983 v Plavči, ke které má většina členů kapely velice blízký a osobní vztah. Klaxon jsem zakládal s bratranci Honzou Bulínem, který hrál na baskytaru a zpíval a s Rosťou Kocem, který usedl za bicí a také zpíval. Od jara 1983 jsme spolu v podstatě nepřetržitě, pouze s nuceným přerušením základní vojenskou službou. Kapela se v průběhu let 1983 a 1984 rozrostla o sólovou kytaru Petra Poláčka, saxofon Pavla Alexy, který s námi hraje také dodnes. Pod patronát si nás na začátku vzal hudební teoretik a praktik, multiinstrumentalista, muzikant tělem i duší pan Josef Tomášek z Plavče,“ vzpomíná na začátky hudební kariéry kytarista a zpěvák Klaxonu Jindřich Bulín. V průběhu let se pak na muzikantských postech vystřídala pěkná řádka lidí.