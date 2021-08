Krejčíková společně s Kateřinou Siniakovou potvrzují v Tokiu roli nasazených jedniček ve čtyřhře. V dnešním semifinále si poradily i s ruským párem Jelena Vesninová a Veronika Kuděrmětovová 6:3, 3:6, 10:6 a v neděli je čeká velké finále.

"Chtěly bychom dovézt zlato, kéž by to vyšlo, ale je to hrozně daleko. Je ale fajn, že dovezeme aspoň jednu medaili," řekla Krejčíková.

Češky oplatily Ruskám porážku z čtvrtfinále letošního Wimbledonu, kdy měly v rozhodující sadě dokonce čtyři mečboly, ale nevyužily je a nakonec padly.

Czech-ing into the gold medal match on Sunday ?#CZE No.1 seeds @BKrejcikova and @K_Siniakova are one win away from gold after defeating Kudermetova/Vesnina in the women's doubles semi-final #Tokyo2020 | #Tennis | #Olympics — ITF (@ITFTennis) July 29, 2021

Ve finále se střetnou se Švýcarkami Belindou Bencicovou s Viktorijí Golubicovou.

"Já budu v neděli brečet, ať to bude zlato, nebo stříbro. Jak jsem brečela po prohře s Belindou (Bencicovou), protože mě to hrozně mrzelo a došly mi síly, tak budu brečet zase. Tak hluboký to je a emociálně silný," prohlásila Krejčíková.

Krejčíková se Siniakovou v Tokiu minimálně napodobí Janu Novotnou s Helenou Sukovou a Andreu Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou, jež ve čtyřhře vybojovaly olympijské stříbro. Před pěti lety v Riu se o jeden ze tří tenisových bronzů zasloužil pár Barbora Strýcová, Lucie Šafářová.