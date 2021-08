V pátek mohou v Tokiu českou kolekci cenných kovů rozšířit dva sportovci, kteří mají medaile už z minulé olympiády. Judista Lukáš Krpálek bude bojovat o druhé zlato, ale tentokrát v nejvyšší hmotnostní kategorii. Kajakář Jiří Prskavec by rád ještě vylepšil třetí místo z Ria de Janeiro. Rozdělovat se v pátek bude 21 sad medailí, mezi nimi první v atletice, a to za běh mužů na 10.000 m.

Olympijský vítěz a mistr světa Lukáš Krpálek. | Foto: ČTK

Krpálek se do Tokia vrátil po dvou letech od mistrovství světa, na němž skvěle zvládl přechod do vyšší váhy a získal zlato. Tehdejší šampionát ale vynechal osminásobný mistr světa Francouz Teddy Rinner. Obávaný stopadesátikilový obr, který za posledních deset let prohrál jediný zápas, by Krpálka čekal až ve finále, ale cesta do něj vede jen přes čtyři vítězství a hvězdné soupeře.