Kanoistka Tereza Fišerová věděla, že může na olympijských hrách v Tokiu vybojovat medaili. Od rodičů za ni měla slíbené štěně. Doufá, že psa dostane, i když po nevydařené finálové jízdě obsadila šesté místo při premiéře své kategorie v olympijském programu vodního slalomu.

Kanoistka Tereza Fišerová. | Foto: ČTK

Jednoho psa už má, druhého by si přála. "Snila jsem o medaili, ale spíš mě asi mrzí to štěně, které za medaili mělo být. Měla být border kolie, když přivezu medaili z olympiády. To mě trošičku mrzí, ale doufám, že třeba si rodiče pobrečeli taky a slitují se nade mnou," uvedla.