Dostál chtěl na singlkajaku útočit na olympiádě v Tokiu na zlato, ale nakonec dojel zcela vyčerpaný pátý. Sotva vylezl z lodi a dlouho se z neúspěchu sbíral. "Byl jsem z toho dost vyšťavenej. Přeci jen jsem všechno dělal pro to, abych byl připravený na jeden závod, který pak nevyšel."

A daří se deblkajaku! ? ?? Pepa Dostál s Radkem Šloufem prosvištěli rozjížďkou a z druhého místa postupují přímo do zítřejšího semifinále! ?? #olympijsky #olympijskytym #Tokio2020 #CanoeSprint pic.twitter.com/3T4XX7EPr7 — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 4, 2021

Po mediálních povinnostech a dopingové kontrole se šel na kanál vyjet. "A trochu jsem se pak prošel po vesnici, abych vychodil laktát," doplnil trojnásobný olympijský medailista, stříbrný ze singlu v Riu 2016, kde byl bronzový na čtyřkaju, s kterým má stejný kov i z Londýna 2012.

Snažil se jít brzo spát. Unavený ulehl už v osm večer. "A vůbec mi to nešlo," přiznal. Nakonec usnul v jedenáct a to i díky Jaromíru Nohavicovi. "Má uklidňující písničky. Když už fakt nemůžu usnout, tak si ho pustím a u třetí písničky chrápu. Tímhle bych mu chtěl na dálku vzkázat: díky."

Život jde dál

Ráno se Dostál necítil o moc líp. "Když jsem se vzbudil, tak jsem si píchnul do trapézu a úplně mnou projela příšerná bolest," popisoval. Ale potvrdil, že je bojovníkem: "Říkal jsem si, že jsem zklamanej i pořádně rozbitej, ale musím bejt chlap. Sebrat se z toho. Život jde dál."

Josef Dostál a Radek Šlouf nakonec postoupili v závodě deblkajaků na 1000 metrů na olympijských hrách v Tokiu přímo do čtvrtečního semifinále. V rozjížďce byli druzí, nestačili pouze na maďarskou dvojici Bence Nádas, Bálint Kopasz.

"Byl jsem překvapený, že se nám povedla první polovina. Už měsíc tady v Japonsku trénuju a jen se připravuju na tohle a cítil se dobře. Jsem moc spokojený, že nemáme druhou jízdu, protože ta by následovala za nějakých padesát minut. To by byl mazec," byl Šouf rád, že se s Dostálem vyhnuli čtvrtfinále.

"Dvojboj si užijeme a doufám, že projdeme semifinále," řekl Šlouf.