Lipták vyhrál dvoudenní kvalifikaci a dominoval i dramatickému finále, ve kterém nakonec zbyli jen dva Češi. Úřadující vicemistr Evropy získal v Tokiu první olympijskou medaili a hned zlatou. Majitel zlata z her v Pekingu 2008 Kostelecký přidal do medailové sbírky stříbro.

Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe devětatřicetiletý Lipták, jenž svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu Kostelecký minul a mohl svému krajanovi jen pogratulovat.

Brněnští rodáci dosáhli v Tokiu historického úspěchu pro českou střelbu. Naposledy byli dva Češi ve finále olympijského trapu v roce 1992 v Barceloně, kde získal medaili jen vítězný Petr Hrdlička. "Co na to říct? To se nedá ani popsat. Pocity jsou výborné, kluci odvedli vynikající práci, už jen se dostat na olympiádu bylo těžké, potom do finále a obrovský úspěch, že jej zakončili dvěma medailemi. To nikdo nečekal," radoval se současný trenér disciplíny trap Hrdlička.

Češi mají první zlato a stříbro na letošních hrách, předtím získal vodní slalomář Lukáš Rohan stříbro a brněnský šermíř Alexander Choupenitch bronz.