Brněnští brokaři si naprosto podmanili finále trapu na vojenské střelnici v Asace. Lipták vyhrál, jeho parťák Kostelecký přidal stříbro. „Co na to říct? To se nedá ani popsat. Pocity jsou výborné, kluci odvedli vynikající práci, už jen se dostat na olympiádu bylo těžké, potom do finále a je obrovský úspěch, že jej zakončili dvěma medailemi. To nikdo nečekal,“ hlásil Deníku Rovnost přímo z Tokia Hrdlička.

Přestože oba jeho svěřenci postoupili do finále, nepouštěl se před ním do žádných odhadů, jak je jeho zvykem. „Neříkám nic dopředu, z toho jsem se vyléčil. Řekli jsme si, že radši budeme skromní, držet pusu a když nám to tam spadne, budeme slavní,“ povídal kouč.

Když však viděl, jak protivníci postupně odpadají, začat tušit, že brněnská dvojice prožije velký tokijský den. „Když byli oba ve finále, od začátku jsem chtěl, aby to dotáhli do zdárného a co nejlepšího konce. Když se rozstřelovali o bronz, uronil jsem slzu. Jen tak nikomu se nepodaří, že má dva borce ve finále na olympiádě, kteří ještě získají medaili,“ hlesl olympijský šampion z Barcelony. Právě v roce 1992 se naposledy ocitli dva čeští střelci ve finále. Zatímco Hrdlička zvítězil, Pavel Kubec skončil pátý.

Finále přitom nezačalo nejlépe pro vítěze kvalifikace Liptáka, který minul hned první ránu. „V duchu jsem si řekl: Sakra, to nevím, jak dopadne. První rána byla uspěchaná, protože na něj tlačil rozhodčí, ať střílí, že časomíra běží. Myslím, že nebyl dostatečně připravený, ale nevadilo to, pak se rozjel. Sice ještě udělal dvouchybu, což byla škoda, ale ostatní nám pomohli, protože to vykompenzovali svými chybami,“ ulevilo se třiapadesátiletému kouči.

FORMA Z MISTROVSTVÍ EVROPY

Když odpadl s bronzem Brit Matthew Coward-Holley, bylo jasné, že si to dva kamarádi, kteří bydlí tři kilometry od sebe, rozdají v rozstřelu o zlato. Zatímco Lipták z Rajhradic trefil všech sedm ran, Kostelecký z Holasic při poslední minul. „Když se zaplaťpánbůh dostali mezi tři nejlepší a bylo jasné, že mají oba medaili, bylo mi jedno, kdo dostane jakou. Oba dva stříleli dobře. David v jednu chvíli převyšoval, potom začal chybovat v poslední pětce, nicméně se srovnali a šlo se na k. o. Vyhrál Jirka, který neminul. V kvalifikaci měli nástřely 124 a 123, což je skvělé. Jirka před měsícem na mistrovství Evropy v Osijeku střelil 125 a říkal jsem si, kdyby mu forma vydržela i na olympiádu, bude to skvělé. Měsíc je sice strašně dlouhá doba, ale podařilo se mu to s jednou chybou zopakovat, střílel fantasticky,“ rozplýval se Hrdlička a připomněl evropské stříbro Liptáka z Chorvatska.

Větrná loterie ovlivnila především finále. „V závodě moc nefoukalo, až ve finále, z čehož vznikaly chyby, že propadl holub nebo se zvedl větrem. Kluci to ustáli, sice chybovali, ale ne tolik, aby nám to scházelo,“ poznamenal.

Dva čeští brokoví střelci ukázali, že jsou naprostá světová špička. Pochybovačům zavřel ústa především Kostelecký, jehož v šestačtyřiceti letech už leckdo odepisoval. Teď má stříbro, devětatřicetiletý Lipták zlato. „Samozřejmě jsme asi pár lidí naštvali, hodně lidem jsme zavřeli pusu a spoustu lidí jsme potěšili. Medaile pomůžou jak klukům, tak celému svazu, hned bude jiný pohled i na dotace pro střelbu,“ řekl trenér.

Už v pátek zamíří oba medailisté se svým koučem zpět do České republiky. „Přiletíme v sobotu a v neděli odjíždím na dovolenou. Drobnou oslavu si uděláme aspoň na balkoně v olympijské vesnici,“ usmál se Hrdlička.