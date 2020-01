Naši prvňáčci: Dobšičtí školáci vynikají ve sportu. Vládnou vybíjené

/FOTOGALERIE/ Do pěti ročníků dobšické základní školy dochází stovka žáků.

„Vždy záleží na názoru a hodnocení rodičů, osobně jsem toho názoru, že pro děti i pro učitele mají malé školy své nepřehlédnutelné výhody,“ poznamenal ředitel dobšické školy Milan Březovský.

Na hory i do školy v přírodě

Dobšičtí školáci se vedle výuky věnují jak přípravě různých vystoupení, kterými se zapojují do života obce, tak sportovním aktivitám. „Vychází nám to tak, že v prvním pololetí například vystupujeme v prosinci pro důchodce, školka pak má vystoupení při zahájení adventu. Naši žáci se před Vánoci podíleli na programu Půjdem spolu do Betléma. V druhém pololetí se pak věnujeme víc sportu,“ nastínil ředitel.

Dobšický školní rok má také dva tradiční týdny plné pohybu a nových zážitků. „V lednu jezdíme na hory, mezi žáky je velký zájem a v létě se pak celá škola sebere a jedeme na týden na školu v přírodě do Bojanovic,“ přiblížil ředitel.

Dobšické děti se sportu věnují s chutí a sbírají přitom i úspěchy. „Hrdí jsme na to, že čtyři roky zůstáváme neporažení na okrese ve vybíjené. V krajském kole jsme byli loni druzí. Jak se nám bude dařit letos ještě uvidíme,“ podotkl ředitel dobšické školy.