Naši prvňáci: Děti z Klášterní dostanou brzy dvě nové učebny

Znojmo - Dvou nových učeben se v příštím školním roce dočkají děti v Základní škole JUDr. Josefa Mareše ve znojemské Klášterní ulici.

„Přišla na nás řada s projekty, se kterými jsme o evropské dotace žádali před třemi lety. Podklady proto nyní aktualizujeme. Chystáme dvě nové učebny, jednu pro výuku jazyků, druhou pro přírodopis,“ řekla ředitelka školy Eva Hubatková.

Jazyková učebna bude digitální, škola do ní díky evropské dotaci pořídí nové počítače a výukové programy „Pokud všechno dobře dopadne a získáme peníze od města, které je naším zřizovatelem, opravíme také velkou počítačovou učebnu. Do ní přesuneme počítače, které jsou dosud v učebně, ze které uděláme jazykovou laboratoř. Učebnu vedle dalších počítačů dovybavíme novým nábytkem a umožní nám lepší výuku informatiky,“ doplnila ředitelka.Vylepšená bude i chystaná přírodopisná učebna. „I tam bude nový nábytek a mnoho nových pomůcek, od nové techniky třeba po pexesa a modely žab. Pomůcky oživí a vylepší výuku přírodopisu,“ pokračovala ředitelka.Škola v Klášterní ulici má letos 860 žáků. „Prvňáků máme letos devětaosmdesát, včetně čtyř dětí, které chodí do malotřídky v Konicích, která spadá pod naši školu. Počet žáků máme v posledních letech stabilní. K zápisu chodí do naší školy každý rok kolem sto dvaceti dětí, kolem dvaceti jich ale pravidelně mívá roční odklad povinné školní docházky,“ upřesnila Hubatková.

Děti I. A ZŠ Klášterní s paní učitelkou Ivetou Bulínovou a asistentkou Alenou Šulerovou

Autor: Deník / Martin Moštěk