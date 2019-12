Naši prvňáci: Škola v Klášterní ulici má činorodý školní parlament

Znojmo - Na označení Demokratická škola je od letoška hrdá znojemská Základní škola JUDr. Josefa Mareše v Klášterní ulici. „Získali jsme ho poprvé a na rok, protože každý rok se znovu hodnotí, zda má škola na označení stále nárok. Obdrželi jsme jej díky aktivitě našeho činorodého školního parlamentu,“ uvedla ředitelka školy Eva Hubatková.

Parlament pracuje třetím rokem „Máme jednu velmi nadšenou paní učitelku, která s dětmi pracuje a už druhým rokem jí pomáhá další. Parlament je velmi aktivní. Například s projektem retrodne inspirovaným výročím vzniku první republiky se přihlásili do celostátní soutěže. Organizátoři naše žáky pozvali do Prahy do Senátu a tam vyhráli dokonce cenu veřejnosti,“ připomněla úspěch školáků ředitelka.



Už deset let patří škola v Klášterní do sítě škol UNESCO. „Díky podpoře města se letos ve Znojmě uskutečnilo valné shromáždění této sítě. Členství škole přináší podněty pro obohacení výuky. Loni jsme se inspirovali výročím Mendělejevovy periodické soustavy prvků, v příštím roce zřejmě z témat, která síť nabízí, využijeme výročí Jana Amose Komenského,“ naznačila ředitelka Hubatková.



Učitele a žáky čeká také spolupráce na výzkumném projektu. „Fakulta sociálních studií ověřuje program na vyhledávání nadaných žáků. Očekáváme, že potvrdí loňská zjištění naší školní psycholožky, případně najde další talenty,“ řekla ředitelka.

Děti 1.C ZŠ Klášterní s paní učitelkou Irenou Volánkovou.