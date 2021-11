Iva Haghofer. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Lockdown pro neočkované v Rakousku začal. Kromě cest do zaměstnání, škol, za nezbytnými nákupy nebo na čerstvý vzduch do přírody už nemohou nikam. Vláda se bije do prsou a pochvaluje si, jak se po zavedení nových opatření zvedá křivka proočkovanosti dospělé populace. Média zaplavily fotografie dlouhých řad lidí, kteří čekají před očkovacími autobusy na svou první dávku.