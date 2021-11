Vídeň přitvrzuje. Zatímco donedávna sloužily k rozlišení očkovaných od neočkovaných ve vnitřních prostorách a provozovnách respirátory, zanedlouho to s nadsázkou budou dlouhé vlasy, vousy u mužů nebo nepěstěné nehty jindy upravených dam.

Vídeňský starosta Michael Ludwig totiž ve čtvrtek představil další krok svojí radnice v boji s koronavirem. Na konci příštího týdne začne v metropoli platit takzvané pravidlo 2G. Tedy Genese, neboli uzdravení, a Geimpfte, očkovaní. Tímto krokem se vídeňská radnice jasně distancuje od pravidla 3G, když prakticky neuznává osoby negativně testované – Getestete. Ty postupně vyčleňuje z veřejného společenského života.

Neočkovaní negativně testovaní Vídeňané, ale i hosté a turisté ve městě, si podle nových opatření nezajdou do restaurace, ke kadeřníkovi, do barber shopu, na masáž, kosmetiku nebo třeba nehtového studia. Pravidla se totiž vztahují jak na gastronomii, tak i na poskytovatele služeb, při kterých dochází k těsnému tělesnému kontaktu.

Ludwig tak pokračuje ve strategii Rakouska, jejímž cílem je zvýšení proočkovanosti obyvatelstva. Spolkový kancléř Alexander Schallenberg ostatně už na konci října označil koronavirovou pandemii pandemií neočkovaných. A společně s ministrem zdravotnictví Wolfgangem Mücksteinem oznámil, že při obsazenosti více jak třiceti procent lůžek na odděleních intenzivní péče v nemocnicích v celém Rakousku nastane lockdown právě pro neočkované.

Ostrá rétorika upíná zraky názorově silně rozdělených Rakušanů směrem k Vídni v očekávání, kam až si starosta troufne zajít. Mnozí jej označují za zarytého vaxera, který jako malý Napoleon táhne Vídní. Zaznívají slova jako diskriminace nebo neoprávněné vyloučení skupiny obyvatel z běžného života. Jiní zase oceňují jeho odvahu nést na svých bedrech zodpovědnost za zdraví lidí ve městě, které řídí.

Rakouská metropole je rozdělená a v údivu. Řada lidí stojí za svým starostou a jeho kroky obhajuje. Najdou se ale i tací, dokonce mezi očkovanými, kteří Ludwigova pravidla hodlají bojkotovat.

Pravda je vždy někde uprostřed. Faktem však zůstává, že očkování proti koronaviru dosud není v zemi pod Alpami povinné. Stále je na bázi dobrovolnosti a o tom, zda přistoupí k vakcinaci či nikoli, si Rakušané mohou rozhodnout sami. Stejně tak by měli mít možnost se rozhodnout, zda z nich budou máničky, nebo holohlaví skinheadi. Bez ohledu na to, zda se to vídeňskému starostovi líbí nebo ne.