Holubice, tedy samice od holuba, bývá často označovaná jako symbol míru a naděje. Ovšem holubi, kteří se ve velkém počtu vyskytují v centrech měst na jihu Moravy, jsou většinou spíše trnem v oku. Jak představitelů radnic, tak třeba správců budov, kam se tito ptáci slétávají.

Pravidelným návštěvníkem bývá i na turisticky oblíbené Dietrichsteinské hrobce v Mikulově na Břeclavsku. Reakcí tam byly návštěvy chovatele dravých ptáků, na hejno holubů se zaměřil sokol. Jinde se bránili třeba sítí bodců. Svými výkaly znečišťují tito ptáci také části Masarykova náměstí v Kyjově na Hodonínsku, kde se vyskytují především poblíž kostela a fontány. A navíc je tam lidé krmí.

Kyjovští zareagovali na tamní neutěšenou situaci zákazovou značkou a rozmístěním odchytových klecí. Po odchytu holubi putují jako potrava pro dravé ptáky v záchranné stanici v Buchlovicích. Zaměstnanci Technických služeb jich odchytili v posledním roce okolo čtyř set.

Odchyt je dobrým řešením, ale pouze do určitého počtu holubů. Nedovedu si dost dobře představit, jak by tento způsob fungoval například v Brně, kde už podle starších odhadů žilo asi třicet tisíc divokých holubů. To by potom musela vzniknout na tuto práci četa s alespoň desítkami členů. Bohužel. V Brně těmto ptákům pšenka kvete. I když je lidé nekrmí, drobků na zemi si najdou dostatek.