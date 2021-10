Překvapením není ani silnější výsledek koalice Spolu, které k překonání třicetiprocentní hranice pomohlo pravicovější Brno a také tradiční lidovecké bašty v kraji.Na druhou stranu, hnutí ANO zase tolik příznivců neztratilo. Více než 25 procent získaných jihomoravských hlasů znamená jen o dvě procenta horší výsledek než před čtyřmi lety.

Hlavními poraženými jsou tak jednoznačně sociální demokraté a komunisté, kteří oproti posledním volbám do dolní komory přišli o polovinu voličů. Ani na jihu Moravy by se tak tradiční levicové partaje do parlamentu nedostaly. Otázkou je, nakolik za to může „vyluxování“ jejich programu hnutím ANO, sázka na okoukané tváře nebo neschopnost oslovit voliče novými tématy.

Naopak teprve nedávno vzniklá Přísaha, která skončila těsně pod pěti procenty, by na jižní Moravě byla parlamentní stranou. K šesti procentům pomohly Robertu Šlachtovi nesporně i jeho jihomoravské kořeny. V Pohořelicích, kde žije, se ostatně stal s 36 procenty absolutním vítězem.

To strany s vyhraněnými, často až extremistickými postoji na jihu Moravy žádného extra výsledku nedosáhly. Volný blok dopadl v kraji stejně mizerně jako v celorepublikovém součtu a SPD Tomio Okamury oproti výsledku před čtyřmi lety oslovila o dvě procenta voličů méně.

Volby sice skončily, jednání o nové vládní většině ale teprve začínají. Hlavní trumfy drží v rukou obě koalice, které už deklarovaly vůli vládnout společně. A hlavně bez ANO. Najít průsečík mezi programy pěti různých stran, které zastupují nesourodé voliče od levého středu doprava, ale nebude vůbec jednoduché. Jisté je jedno: přehnané partajničení by znamenalo vydat se cestou sousedního Slovenska paralyzovaného vládou čtyř neustále rozhádaných koaličních stran.