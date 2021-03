KOMENTÁŘ Deníku Rovnost: Poslání a víra, že společnost nezakrní

Ačkoliv dnes většině dětí zní školní zvonění jako ozvěna časů, kdy bylo všechno lepší (kdo by to kdy řekl, že?), do finále míří anketa o nejoblíbenější učitele. Navzdory Covidu-19 a uzavřeným školám žáci a studenti v klání Zlatý Ámos vybírají své favority, které v poslední době vidí zejména prostřednictvím displejů a monitorů.

Editor jihomoravských týdeníků Lukáš Ivánek. | Foto: archiv L. Ivánka