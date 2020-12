Tento způsob zimy je více než nešťastný. Zatím. Před rokem se ve stejnou dobu lyže ve skříni nepovalovaly. Na sjezdovky se přitom v kraji nemuselo závratně daleko.

Lyžařské vleky v regionu zatím stojí. Provozovatelé čekají na mráz. Na snímku sjezdovka v Hodoníně u Kunštátu. | Foto: Deník / Redakce

Komu stačily dvě tři hodiny po práci, šup do auta a hurá třeba do Olešnice nebo na Vysočinu. Jasně, že to nejsou Alpy nebo alespoň Krkonoše. Ale pro rekreační lyžaře super. A hlavně pro děti, když člověk pominul víkendové návaly. V týdnu to byla na lyžích prostě paráda.