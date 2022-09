Ne každý má to štěstí dělat svou práci s radostí. Zdravý odstup od přílišného nadšení ze svého povolání by si ale měli zachovat i jedinci, kteří své profesi propadli víc, než je zdrávo. Ten, kdo má právě teď pocit, že už mu ta radost přerůstá přes hlavu, by si měl přečíst článek kolegy o popelnicovém fantomovi, jenž v poslední době řádí v blízkosti brněnského hlavního nádraží.

Muž je z nepochopitelných důvodů náhodně přemisťuje kamkoliv ho napadne. Staví je doprostřed chodníku, na okraj silnice a dokonce mezi pruhy na přechodech pro chodce. Ti si kvůli nim připadají jako na slalomové dráze, nouze není o kletby, zaznívající z udýchaných úst pasažérů, dobíhajících na poslední chvíli k právě ujíždějícímu vlaku. Slepci nevěří svým smyslům, protože očím nemohou, když je jindy důvěryhodné navigační značky na chodníku dovedou namísto k cíli k popelnici. Naštěstí zavřené.

Ne, neměli bychom si z toho dělat legraci a to ani není záměr tohoto zamyšlení. Ale co si budeme nalhávat, tenhle fantom je vážně k pousmání. Nepůsobí nikomu záměrně nic zlého, jen si podivně hraje. Proslýchá se, že nějaký čas pracoval u úklidové čety a v hlavě to má trošku popletené. Zřejmě ale měl svou práci rád a nemůže s ní přestat. Tak se zařídil po svém.

Jen si představuji, co by se dělo, kdyby se oním fantomem popelnic inspiroval třeba přepracovaný ředitel krokodýlí farmy, nebo vedoucí vydání těchto novin. Možná by se na okamžik zvýšil náklad díky textům psaným bez zábran, ale nejspíš bychom se z toho brzy zbláznili všichni. I nadšení se proto vyplatí krotit.