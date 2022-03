Mámo, natankoval jsem plnou nádrž a zhodnotil jsem tu naši káru na dvojnásobek. Častý vtip dnešních dnů, zaznívající u čerpacích stanic pohonných hmot. Raketově stoupající ceny benzínu a nafty berou lidé s humorem. "Kde jsou ty časy, kdy jsme tankovali do 'fichtlů' benzín za čtyři koruny? Nezapomněl někdo do té ceny zapsat desetinnou čárku?" ptají se pamětníci.

Podle odborníků může být ještě hůř a varují, že ceny se mohou vyšplhat až k padesátikoruně, nebo i výš. Důvodem je válka na Ukrajině a obavy z uzavírání ropných kohoutků z Ruska.

Oblečení už nenoste, vzkazují organizátoři humanitární sbírky ve Znojmě

Rezervy máme, ujišťují nás dodavatelé a správci státních hmotných rezerv. Můžeme být rádi, že končí také topná zimní sezóna, když tak ji doklepeme ve svetrech. Letos už nezmrzneme. Takzvaná trenýrková teplota v domácnostech stejně přestává být populární. Navléknout na sebe více vrstev oblečení je nyní levnější než platit faktury za rozpálené radiátory.

Máme za sebou covidovou krizi, tornádo s ničivými následky a teď na nás doléhají zvyšující se ceny energií, pohonných hmot, stavebních materiálů i potravin. Neseme to těžce a znervózňuje nás to. Ale dá se to vydržet. Ve srovnání s tím, co nyní prožívají lidé na Ukrajině si uvědomujeme, že naše strasti jsou proti jejich utrpení zanedbatelné. Nejde nám o život, jen se uskromňujeme. Možná bude na čas nutné sundat nohu z plynu a jezdit autem jen v nutných případech, nebo přiškrtit rozehřáté radiátory. Ubrat plyn by ale měli především válkou posedlí šílenci z východu. Přesněji, měli by zařadit zpátečku a vrátit se tam, odkud přijeli. Ideálně hned.