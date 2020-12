Veškeré fotbalové soutěže utichly kvůli šíření koronavirové nákazy, když se Rajhradice objevily jako pojítko ve fotbalové aféře s ovlivňováním zápasů a úplatky kolem již bývalého místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Jistě, řeknete si, že korupční kauza se motala především kolem druhé a třetí ligy, jenže mezi dvaceti obviněnými kolem „Náčelníka“ Berbra se objevil Robert Hájek.

Muž, jenž se v roce 2010 přistěhoval do Rajhradic a stal se místopředsedou klubu, který shodou okolností vystoupal ze čtvrté třídy až do krajské soutěže. Hájek se také předloni dostal do zastupitelstva obce. To samozřejmě samo o sobě nemusí nic znamenat. Ovšem v kontextu s faktem, že profesí policejní instruktor Hájek už byl kvůli vyšetřování fotbalové aféry Národní centrálou proti organizovanému zločinu na začátku listopadu postaven mimo službu, to rozhodně vzbuzuje otázky.

Až potud jde o známá fakta. Hájek z dvacítky obviněných vybočuje především tím, že pochází z Brna. Tedy z Moravy. A tedy z Asie, jak uvažuje o Moravanech Berbr. Ovšem Hájek se i přes svůj původ zařadil mezi Berbrovy oblíbence a přes výrazné „přehmaty“ na hřišti pořád pískal dál. Po konci v ligových duelech záhy dostal stopku i v moravských soutěžích, ale místo sesunu níž se Hájek z Moravy přesunul pod Řídící komisi v Čechách, pískal třetí ligu a stal se předsedou komise rozhodčích Pardubického fotbalového svazu.

A teď se vraťme zpátky do Rajhradic. Zdánlivě nesouvisející kraje propojují právě rozhodčí. V pardubické komisi vedl sudí společně s Hájkem také Lukáš Raplík, nováček na listině hlavních rozhodčích pro aktuální ročník první a druhé ligy. Toho času také fotbalista Rajhradic, tedy klubu, kde Hájek zastává pozici místopředsedy. Raplík s Hájkem společně řídili utkání České fotbalové ligy a v síti vyšetřovatelů uvízlo jedno s jejich delegací.

STO TISÍC ZA ZÁPAS

Konkrétně duel Živanic s Vyšehradem, který loni v červnu vyhrál 2:1 hostující Slavoj. Kolem Vyšehradu a jeho bývalého sportovního ředitele Romana Rogoze se točí podstatná část kauzy. A policejní spis jmenuje v souvislosti s tímto utkáním i Hájka. „Před hlavním vchodem do sídla FAČR předal Roman Rogoz cestou Jana Hořejšího, sekretáře Řídící komise pro Čechy, za takto ovlivněný zápas Robertu Hájkovi plnění ve formě finanční hotovosti ve výši nejméně 100 000 Kč, které Robert Hájek přijal jako odměnu za ovlivnění zápasu,“ citoval web lidovky.cz.

Aby vše proběhlo hladce, dostal Hájek po intervenci Romana Berbra k utkání na čáru svého známého. „Berbr udělil dne 15. května 2019 telefonicky pokyn Václavu Kohoutovi, členovi Komise rozhodčích pro Čechy, který rozepisoval nominace rozhodčích na jednotlivá utkání, ačkoliv k tomuto neměl z titulu své funkce oprávnění, aby na výše uvedené utkání nominoval jako hlavního rozhodčího Roberta Hájka a dále asistenty rozhodčích Lukáše Raplíka a Gabrielu Hanákovou,“ stojí v obvinění.

To samo o sobě samozřejmě nic neznamená, ani jeden z pomezních nefiguruje mezi obviněnými, ale takové spojení vyvolává otázky. Dres Rajhradic obléká Raplík od loňského srpna. A pojďme dál. Při pohledu na sestavy klubu vás zarazí další jméno. Za tamní B tým totiž hraje Emanuel Marek. Prvoligový rozhodčí, který nastupoval i v posledních podzimních zápasech čtvrté třídy.

TŘI SUDÍ Z RAJHRADIC

Po troše bádání a používání internetového vyhledávače je tu další známá firma. Rajhradickou fotbalovou příslušnost, byť už minulou, má v rejstříku také Pavel Julínek. Ano, prvoligový sudí, který na sebe nechvalně upozornil hned v úvodním kole po restartu nejvyšší soutěže na začátku listopadu. Po doporučení videorozhodčího Zbyňka Proskeho nařídil pokutový kop po zákroku Tomáše Necida, který si ve snaze odhlavičkovat centr trefil vlastní ruku, což však není proti pravidlům. Karviná z penalty vstřelila vítězný gól a zdolala Bohemians 2:1. Vedení klokanů to rozpálilo doběla a následovala reakce.

Komise rozhodčích oběma sudím pozastavila delegaci na blíže nespecifikovanou dobu. Pro oba nic nového, už loni v březnu je vyřadila za chyby do konce sezony. „Vysvětlení pana Proskeho znělo tak, že žil v domnění, že tam byl úmyslný pohyb ruky naproti míči. A pan Julínek se s ním pak v rychlosti u videa ztotožnil. My to akceptovat nemusíme, jen posuzujeme, zda to byla chyba, či ne. A tohle chyba byla,“ vysvětloval pro iSport.cz trest Jiří Kureš, člen provizorní komise rozhodčích FAČR.

Je až k nevíře, že mezi pětatřiceti hlavními rozhodčími pro řízení dvou profesionálních soutěží se třikrát objevila klubová příslušnost v Rajhradicích, byť v případě Julínka v minulosti. Žádný jiný klub se mezi vyvolenými pro elitní soutěže víckrát neopakuje.

Možná jde jen o to, že v Rajhradicích mají kvalitní trávník, který hráče táhne. Nebo tam jejich zápasy mají patřičnou úroveň a zároveň časově zapadají do harmonogramu rozhodčích. Nebo je tam jenom dobrá parta, která sudí nepošťuchuje.

Ať tak či onak, osoba Roberta Hájka dokazuje, že se nelze na aféru kolem Romana Berbra dívat jenom jako na problém Čech. Chapadla chobotnice mohou dosahovat kamkoli v českém fotbale, když se „Náčelníkův“ přisluhovač z Brna po vyhazovu z Moravy bezpečně ukryl v Pardubicích a dál plnil zadání. Funkci mu svěřil šéf krajského svazu Michal Blaschke, který patří k Berbrovým stoupencům.

Je na vyšetřovatelích, aby rozpletli nitky spojení a odhalili sféry vlivu zainteresovaných osob. Pak by však mohlo Berbrovo motto, že „všechno zlo pochází z Moravy“ získat pachuť trpké ironie…