Dagmar Sedláčková | Foto: Deník

Mami, když jsi byla malá žili na světě dinosauři? A jezdily už parní lokomotivy? Všetečné otázky, které jsem slyšela od svých kdysi malých ratolestí a vsadím se, že podobné verze i další mámy. Vybavují se mi živě z paměti právě druhou květnovou neděli na Den matek. Dochází mi, že nic lépe nevystihuje ten den zapsaný v kalendáři.

Matka se prostě vyskytla, z pohledu dětí tu byla odjakživa a možná se ani nenarodila jako každý normální člověk. V tom milém úhlu pohledu to značí jistotu, kterou dětem může máma dát. Je samozřejmou a pevnou součástí našich životů. Nejde se ale ubránit i jinému pohledu, že je to stvoření tak trochu mimo realitu, něco jako robot, který vydrží všechno. Nejspíš toho vydrží většinou hodně, a ráda. Ale varuji ty, co si to myslí. Matka je totiž vážně jen člověk, s pocity i slabostmi, které k němu patří.

Legendární motorky se šlapadly. Do Práčí se sjely mopedy z celé republiky

Před dětmi to mámy tají a většinou jim to neříkají. Vyjma jedné věty: „Vraťte mi krabičky na jídlo“. Zaručený tip na dárek, který rozhodně udělá radost v každé rodině. Samozřejmě kromě šperků, drahé kosmetiky, květin a vína. Otcové prominou, mají také své zásluhy a svátek v kalendáři. Musí si počkat až na ně přijde řada.