Petr Turek. | Foto: archiv P. Turka

Víkend v médiích byl ve znamení ohlížení se do minulosti. Vzpomínání na téměř tři tisíce obětí teroristického útoku v USA z před dvaceti let na předních stranách. Na zadních stranách pak na deset let „neštěstí“ fotbalové Sparty, která nedokáže vyhrát v Plzni.