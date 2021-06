Funkční granát v centru Brna: mladík ho přivezl v igelitce ze Znojma, podívejte

/FOTO/ Mohla to být tragická jízda. Klidně se třemi vážně zraněnými nebo i mrtvými. Pětadvacetiletý muž ze Znojma našel minometný granát. Nevěděl co s ním, tak ho dal do igelitky, naložil do auta a se dvěma známými vyrazili do bezmála sedmdesát kilometrů vzdáleného Brna. Tam na Mendlově náměstí v pondělí dvě hodiny po půlnoci zastavil hlídku městských strážníků s otázkou, co má se zmíněnou municí dělat.

Co s tím mám dělat? Před hlídkou strážníků otevřel muž igelitku s granátem. | Foto: Městská policie Brno