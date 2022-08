Eviduje rozbitá skla i auta. „Bylo to rychlé, vše se odehrálo během asi deseti minut. Je to ale příroda, zažíváme to každý rok. Také proto ořezáváme suché větve a udržujeme stromy v kondici, kdybychom to nedělali, napáchaly by větší škody,“ podotkl Svoboda.

Z tréninku rovnou do ostrého zásahu rázem přesunul náhlý vichr také dobrovolné hasiče z Černína na Znojemsku. „V přímém přenosu jsme najednou viděli, jak se kousek od tréninkové hřiště kácí k zemi letitá lípa U Mlýna. Byla už určena k odstranění. Byl to ale pořádný rachot, vzali jsme pily a začali s likvidací škod. U rekreačního areálu spadl přes cestu jasan. Vodu bouře nepřinesla, spadlo jen pár kapek, ale vítr byl pořádný,“ přiblížil starosta obce Zdeněk Veselý, který je současně velitelem tamní jednotky dobrovolných hasičů.

Na jihu Moravy padaly teplotní rekordy i stromy, vichr škodil na vranovské pláži

Ve Znojmě shodila vichřice střešní krytinu spojovacího tubusu pro pěší v Domově pro seniory U Lesíka. „Během krátké chvíle přišlo do krizového systému oznámení o zhruba čtyřiceti událostech. Jednalo se spadané stromy, větve, poškozená auta. Z radniční věže odnesl vítr několik tašek. Ve vnitrobloku na Dukelské a Sokolovské ulici spadl strom na kontejnerové hnízdo, škody byly i v městských částech,“ vyjmenoval z událostí starosta Znojma Jakub Malačka.

Nikde z hlášených případů naštěstí nedošlo ke zranění lidí. Obce nyní pracují na nápravě škod. „Tu nejhorší, hrubou práci udělali včera hasiči, profesionální i dobrovolní a patří jim za to poděkování. Dnes pomáhají následky vichřice napravovat pracovníci města, oslovili jsme ale také odborné firmy, například na opravu střešní krytiny na takzvaném krčku na domově pro seniory,“ uvedl v pátek Jakub Malačka.

Tragický průběh měla čtvrteční bouřka v blízkém Rakousku, kde popadané a vyvrácené stromy zabily pět lidí, mezi nimi i děti. „Na jihu Rakouska živel poškodil elektrické vedení a železniční infrastrukturu tak těžce, že rakouský železniční dopravce ÖBB zastavil veškerou železniční dopravu ve spolkových zemích Korutany, Štýrsko a také ve Východním Tyrolsku,“ informovala o událostech ČTK.

Postupující bouře z Rakouska ztratila naštěstí během cesty na jih Moravy svou sílu a především na území Znojemska napáchala mnohem menší škody, které se obešly bez zranění.