/FOTOGALERIE, VIDEO/ Děsivě vypadající nehoda zablokovala v pondělí dopoledne na více než hodinu křižovatku brněnských ulic Kotlářská a Veveří. Osobní auto se tam srazilo se dvěma tramvajemi. Řidiče auta museli vyprostit hasiči, z nehody vyvázl s lehkými poraněními. Policisté nehodu vyšetřují, podle prvotních informací vjel řidič osobáku do křižovatky z Kotlářské ulice na červenou.

Záběry včetně pohledů z kabin řidičů šalin na hrozivou pondělní nehodu. | Video: MP Brno

Nehoda se na frekventované křižovatce stala před půl jedenáctou dopoledne. „Příčiny nehody vyšetřujeme, budeme využívat i kamerové záznamy z tramvají a městského kamerového systému. Podle prvotního šetření řidič osobního auta vyjel do křižovatky z Kotlářské ulice, přičemž se střetl s tramvají jedoucí po ulici Veveří ve směru do centra města. Náraz auto odmrštil, přetočilo se a nabourala do něj tramvaj jedoucí v opačném směru," popsal nehodu policejní mluvčí Petr Vala.