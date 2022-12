Škoda půl milionu: opilý řidič naboural ve Znojmě do čerpací stanice, podívejte

/FOTO/ Do čerpací stanice v Pražské ulici ve Znojmě naboural opilý řidič. Nehoda se stala ve čtvrtek před půl pátou ráno. „Vyjel ze silnice a vrazil do výdejního stojanu a následně i do dveří stanice. Pravděpodobně se dostatečně nevěnoval řízení, v autě s sebou vezl další čtyři cestující,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Do čerpací stanice v Pražské ulici ve Znojmě naboural řidič pod vlivem alkoholu. | Foto: se souhlasem HZS JMK