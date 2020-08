„Přesunuli se do yachtclubu a na motorovém člunu vyrazili pro pacienta,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Muž, který měl především problémy s dýcháním, byl v tu dobu již v péči záchranářů. „Postarali se o něj a poskytli adekvátní přednemocniční péči,“ přiblížila mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Pacienta pak hasiči pod dohledem záchranářů přeplavili zpět do yachtclubu, kde už čekala sanitka záchranářů. „Pacienta jsem přezvali do sanitky a převezli jej k další péči do znojemské nemocnice na interní oddělení,“ doplnila mluvčí záchranářů.

Zdroj: HZS JMK