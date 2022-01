S pomocí do Studentské ulice tak spěchali záchranáři. „Pacientku jsme zkontrolovali, ošetřili, zafixovali do vakuové matrace a zaléčili. Poté jsme ženu převezli k další péči do znojemské nemocnice na chirurgii,“ přiblížila pomoc mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová s tím, že zranění pacientky se jevila jako poranění středně těžkého charakteru.