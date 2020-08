Tragická nehoda se stala kolem jedenácté hodiny dopoledne nedaleko nádraží v ulici U Bzinku, která se poblíž železniční stanice kříží s tratí. Osobní vlak jel z Moravského Písku do Bzence.

Na místo letěl i vrtulník záchranářů. „Ve vlaku se podle dosavadních informací nikdo nezranil. Okolnosti nehody jsou předmětem šetření," řekla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Provoz na trati byl zastavený. Cestující přesedli do náhradních autobusů. „Obnovený by mohl být v odpoledních hodinách," uvedl mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. Před jednou odpoledne v úseku Bzenec-Veselí nad Moravou obnovili provoz po jedné koleji. Přes Bzenec jezdí kromě regionálních spojů také vlaky z Brna do Uherského Hradiště.