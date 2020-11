V Hostěradicích zemřel starší muž, spadl do studny

Starší muž zahynul v Hostěradicích, a to zřejmě po pádu do studny. „Šetříme pád muže do studny. Zjišťujeme, co se tam stalo,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Studna. Ilustrační foto. | Foto: HZS JMK