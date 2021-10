Labuť se z jímky nemohla dostat ven. „Byla nezraněná, ani jsme ji nevezli do Rajhradu. Pouštěli jsme ji na nejbližším rybníku v obci Hostim." řekl Sedláček.

„Zavolali nám z obvodního oddělení policie v Jevišovicích. Ozval se jim muž, že má v jímce na zahradě labuť, bojí se jí a neví, co s ní má dělat," přiblížil v pátek vedoucí rajhradské stanice Jaroslav Sedláček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.