Po srážce zůstal na místě zraněný školák. „Když jsme přijeli na místo pacient byl při vědomí. Po ošetření jsme ho převezli na chirurgii do znojemské nemocnice s předpokladem, že by nemělo jít o vážnější zranění,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Školák tak utrpěl pravděpodobně lehčí zranění.

K nehodě osobního auta a koloběžky spěchali v pondělí před osmou hodinou ráno záchranáři, hasiči i policisté do Znojma do Přímětické ulice.

