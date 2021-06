Zásah, jaký nikdo nepamatuje. Přesně takový mají za sebou jihomoravští záchranáři. „83 pacientů jsme ošetřili na místě a odvezli do zdravotnických zařízení, dalším desítkám lidí jsme poskytli péči na místě. Třem lidem už naši zdravotníci nedokázali pomoct," shrnula mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková.

Spektrum zranění, se kterým se jihomoravští záchranáři setkali při zásahu po úderu tornáda, bylo široké. Od drobných řezných poranění až po těžká polytraumata.

„Zdravotníci na místě postupně ošetřili 18 těžce zraněných a 65 pacientů se zraněním středně těžkého nebo lehčího charakteru. Tři zraněné už bohužel nebylo možné zachránit, na místě podlehli mnohočetným vážným poraněním. Reálná čísla všech zraněných však budou výražně vyšší, desítky pacientů byly ošetřeny na místě a další lidé sami vyhledávali zdravotnickou pomoc v nejbližších nemocnicích," zmínila mluvčí Kropáčková. Další desítky lidí pak zdravotníci ošetřili během pátku.

Podle Kropáčkové bylo již krátce poté, co na tísňovou linku začali volat první lidé, jasné, že půjde o událost nebývalého rozsahu. Ozývali se lidé zasypaní sutinami, zněly informace o nehodách aut i autobusů.

„Zdravotníci byli svoláváni do práce z osobního volna, aby posílili posádky v terénu i dispečink. Do Mikulčic se naše sanitní vozy dlouho nemohly dostat kvůli popadaným stromům na příjezdových komunikacích. V terénu operovalo 43 našich prostředků, některé posádky měly až 5 zdravotníků. Do terénu vyjelo i velkokapacitní vozidlo pro řešení mimořádných událostí, Atego. Velkou podporu jsme získali také od záchranných služeb z okolních krajů a sousedních zemí, ze Slovenska a Rakouska. Rakouská strana nám vyslala na pomoc i dva záchranářské vrtulníky, které následně transportovaly dva těžce zraněné pacienty do nemocnice ve Vídni. Nejvytíženějšími zdravotnickými zařízeními, kam byli směřováni pacienti, byly nemocnice v Břeclavi, Hodoníně a Kyjově. Vážněji zraněné jsme převáželi do brněnských nemocnic," shrnula Kropáčková.