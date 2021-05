Covid pasům věří jen větší polovina Čechů. Dokazuje to velká anketa Deníku, do které se zapojilo přes 10 tisíc čtenářů. Pošlete skrze ni důrazný vzkaz politikům před volbami i vy.

Velká anketa Deníku: Volby 2021 | Foto: Deník

Covid pasy by v Česku neměly platit, tvrdí téměř polovina čtenářů Deníku. Na konkrétní otázku Měly by i v Česku platit covid pasy, které by očkovaným či lidem s prodělanou nákazou umožnily vstup do restaurací, divadel, kin či na koncerty? odpovědělo prozatím 54 procent ano a 45 procent ne. Vyplývá to z dosavadních výsledků velké ankety Deníku, kterou do čtvrtečního rána vyplnilo už přes deset tisíc lidí.