A ještě jednou Karlovy Vary. Umělecký ředitel festivalu Karel Och rok co rok objíždí se svým týmem světové přehlídky a loví velké i malé skvosty, které ožijí na stříbrném plátně karlovarského festivalu. Letos se znovu těší na to, jak jejich filmy přijmou diváci, ale i na oběd s porotci a jeden srdeční islandský film.

„Rádi bychom, aby se letošní hvězdy mohly potkat s diváky v rámci diskuse po filmu – podobně jako tomu bylo třeba se Susan Sarandonovou, Jeremym Rennerem nebo s Johnnym Deppem,“ říká jeden z nejvlivnějších mužů karlovarského týmu v rozhovoru týdne.

Velký cestovatelský speciál

Pokračuje náš velký letní cestovatelský seriál. V průběhu celých prázdnin můžete na stránkách magazínu Víkend hledat tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky. Tentokrát vás pozveme mimo jiné do Jordánska.

Sobotní vydání magazínu víkend. Zdroj: Deník

Kdybyste kdysi dávno, ještě za rakouského mocnářství, na ulici po dlouhém flámu takzvaně vytuhli a kolemjdoucí by vás považovali za nebožtíka, měli byste přece jen naději, že si vás někdo všimne a pomůže vám. Od roku 1798 totiž v Praze fungovala Humanitní společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých a v náhlém nebezpečí smrti se ocitnuvších. Ta se zabývala hledáním právě takových osob v nouzi a jejich urychleným převozem do nemocnice. O řadu let tak předběhla dnešní ZZS neboli zdravotnickou záchrannou službu.