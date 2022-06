Magazín VíkendZdroj: Deník Magický svět pod hladinou Letní dovolené jsou tu. Každý si volno užívá podle svého, většina z nás však dozajista pojede k moři. Tam jezdí také Oldřich Hájek. Občanským povoláním stavař, ale na dovolené se promění ve fotografa. A ne ledajakého. Ale fotografa zachycujícího mořský život. Aktuální vydání magazínu Víkend nabídne jeho mimořádné fotografie a také pár tipů, jak si tento magický svět hlubin užít. Začít s potápěním totiž může doslova každý, a to v každém věku. Tedy pokud chce, je ochoten si pořídit pár věcí a nechybí mu trocha kuráže.

Strašák zvaný inflace

Dopady současné ekonomické situace se již velmi dramaticky projevují na našich peněženkách. A bude hůř, protože vlivy války na Ukrajině na nás naplno dopadnou až v druhé polovině roku, domnívá se hlavní ekonom finanční skupiny DRFG Martin Slaný. „V ekonomice není nic zadarmo. A to, co nyní prožíváme, jsou náklady záchranných balíčků minulé vlády, které nás jen doběhly. Tehdy jsme pomohli všem a nyní inflace všem také ubírá. Je to jako s pitím alkoholu. Opojný efekt ze zachráněných pracovních míst se dostavil rychle, ale nyní nastává nepříjemná kocovina.“

Kde se vzala Pětikostelská ulice?

Místní jména, neboli jazykovědně toponyma, jsou jako dveře do zaniklých světů. Dávají nám vodítko, mapu k pokladu, klíč, kterým se dají odemknout dávno uzavřené příběhy a děje. Ale někdy – nestává se to zase tak moc často – nás naopak mohou svést na falešnou stopu. Příklady takových vžitých názvů, jež si lidé vykládají jinak, než by měli, uvádíme v dnešní kapitole.

Jak vyrábíme proud

V souvislosti v takzvaným Green Dealem a také s válkou na Ukrajině se stále častěji skloňuje národní energetický mix. Oč jde? Jedná se o skladbu zdrojů, z nichž se u nás vyrábí energie. Jaký tedy je národní energetický mix? A je to jediné možné řešení? A jak to je v dalších zemích Evropy? To zjistíte v dalším pokračování seriálu o udržitelnosti.