O svůj tip na zajímavou knížku se s našimi čtenáři podělill ředitel Městského kulturního střediska v Moravském Krumlově Bořivoj Švéda. V poslední době ho zaujaly hned dvě knížky.

Nový ředitel moravskokrumlovského Městského kulturního střediska Bořivoj Švéda. | Foto: Archiv

Nejen kvůli současné pochmurné situaci, ale i kvůli podzimnímu počasí teď přeci jen více čtu. Dočetl jsem skvělou knížku Povídky o lásce od Michala Viewegha a vrhnul se na Deník plejboje nad hrobem od Rona Ellise. „Rozhodl jsem se odejít z domova. Chci, abych si k sobě mohl přivést pár mládenců na skleničku a nemusel se přitom na nikoho ohlížet a abych si mohl pouštět desky třeba do rána bez toho, že by na mě vřískali, že budím celý dům. A taky bych si rád přivedl na noc nějakou kočku, když mám chuť. Koneckonců, je mi čtyřiaosmdesát. Nejvyšší čas, abych se postavil na vlastní nohy.“ hlásí na úvod knihy hlavní hrdina Walter Sherlock, který bydlí u svého syna. To mě tak nadchlo, že jsem knihu rozečetl a nelituji. Už dlouho se mi nestalo, abych se smál nad knihou nahlas. Uvědomuji si ale i přes humor v této knize, jak je stáří složité období a po každém dočtení úseku mne dobrodružství Waltera nutí k zamyšlení.