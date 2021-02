KDY: 10. února, 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

"Přednáškou si připomeneme jednu z nejvýraznějších osobností regionu konce 19. a počátku 20. století, od jejíhož narození uplyne 160 let. Onou osobností je všeobecně známý notář Jaroslav Palliardi, který zásadním způsobem promluvil do dějin evropské archeologie. Zastavíme se u Palliardiho nejvýznamnějších objevů, zmíníme se o jeho činnosti na poli etnografie a zkusíme poodhalit jeho vliv na kulturní a politický život v našem nejbližším okolí," naznačila Renata Hurníková z muzea. Další přednášky budou následovat vždy ve čtvrtek buď online na You ube kanálu muzea, nebo v dolním sále Znojemské Besedy, až to později případně umožní epidemická pravidla.