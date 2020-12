KDY: 9.00 - 17.00, víkend 10.00 - 17.00

KDE: ulice Přemyslovců, Znojmo

ZA KOLIK: 50 nebo 30 korun

Před třemi lety se do znojemského muzea pomyslně vrátil jeden z prvních kurátorů Anton Vrbka. Stal se průvodcem a vypravěčem příběhů vzácných předmětů i vědních oborů v muzeu zastoupených. Nyní přichází v nové podobě zpět do minoritského kláštera, a navíc přivádí do Domu umění dalšího historického průvodce – Ambrože auf der Leiten – měšťana, který ze svého domu nechal udělat perlu znojemské renesance.

V každé z expozic Vrbka či Ambrož dovedou badatele k truhlici nebo kufru, kde už na něj čekají další materiály, tvoření, hry i repliky sbírkových předmětů. Během prohlídky se tak návštěvník stane archeologem, přírodovědcem i numismatikem. Osahá si práci kameníka, řezbáře či kováře. Na samotném konci muzejního putování pak stvrdí svoji cestu minoritským klášterem Vrbkovým razítkem a v Domě umění Ambrožovou pečetí.

Obě putování muzeem, která připravily muzejní pedagožky Monika Mažárová a Eliška Zárubová, jsou určená pro všechny hravé návštěvníky, a nově je připravena také varianta pro nejmenší objevitele.