KDY: 25. února, 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

"Zanechala po sobě armáda vydrancovaná území, nebo spíš oázy jedinečně zachovalé přírody? Je lepší nechat bývalé vojenské prostory svému osudu, nebo do nich tu a tam zasahovat? A co se stane s loukou, když se po ní projede tank? Na příkladu dvou někdejších cvičišť v blízkosti Znojma - Načeratického kopce a Mašovické střelnice přoblíží přednáška zvláštnosti vojenské přírody a ukáže, že k péči o ni někdy musíme sáhnout po zbraních opravdu těžkého kalibru," pozvala Renata Hurníková z muzea. Další přednášky budou následovat vždy ve čtvrtek buď online na You ube kanálu muzea.