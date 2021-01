KDY: 7. ledna, 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

První letošní přednášku připravila Hana Studeničková z Ústavu hudební vědy Slovenské akademie věd. Přiblíží v ní hudební kulturu ve Znojmě v 17. století. "Hlavními centry hudební kultury ve všech větších renesančních městech byly již od středověku především městské farní kostely. Stejně tak tomu bylo i v královském městě Znojmě, kde se hlavní hudební dění odehrávalo v kostele sv. Mikuláše, ale na konci 16. století především v protestantském kostele sv. Michala. Kromě farních kostelů lze zájem o hudbu sledovat také v monastickém prostředí, a sice v louckém klášteře a klášteře na Hradišti. Koho lze považovat za hlavní osobnosti hudebního dění ve Znojmě a co vše se v té době hrálo a zpívalo? Nejen na tyto otázky se zaměří." naznačila Renata Hurníková z muzea. Další přednášky budou následovat vždy ve čtvrtek buď online na You ube kanálu muzea, nebo v dolním sále Znojemské Besedy, až to později případně umožní epidemická pravidla.