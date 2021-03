KDY: 4. března, 18.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

"Již před mnoha miliony let byla naše planeta domovem pestrého množství organismů. Seznámíme se s dávnými doklady života v našem znojemském regionu, které už zavál nejen čas, ale také samotné sedimenty umožňující tak rostlinám nebo živočichům jejich zachování až do dnešních dnů. Představíme fosilní záznam života, který je reprezentován z malé části staršími prvohorami a druhohorami a z většiny mladšími zkamenělinami dokladujícími rozsáhlou mořskou záplavu v třetihorách.," pozvala Renata Hurníková z muzea. Další přednášky budou následovat vždy ve čtvrtek buď online na You ube kanálu muzea.