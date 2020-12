Uvolnění epidemických omezení dovolilo znojemké knihovně obnovit obvyklý provoz oddělení pro dospělé. Čtenáři musí nadále počítat s přísnými hygienickými opatřeními, ale už si opět mohou vybírat knihy k zapůjčení přímo v knihovně.

Knihovny zvolna obnovují provoz. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

"Oddělení pro dospělé čtenáře je od osmého prosince opět otevřené v obvyklém režimu a to od úterý do pátky vždy od půl deváté ráno do půl šesté večer," uvedli zástupci knihovny. Podrobnosti najdou čtenáři na webu knihovny.