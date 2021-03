Vybrat online, vyzvednout přes okénko. Znojemská knihovna opět nabízí čtenářům půjčování knih. Musí si je vybrat na dálku a přesně si domluvit jejich vyzvednutí.

Knížky půjčí knihovna alespoň přes okénko. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Bezkontaktní výpůjčky znovu nabízí znojemská Městská knihovna. „Půjčování je možné jen v předem dohodnutý čas u vstupních dveří oddělení pro dospělé,“ uvedli zástupci knihovny. Knihy si čtenáři mají vybrat přes online katalog a objednat telefonicky nebo emailem. Přesné kontakty najdou na webu knihovny. Okénko je otevřené v pondělí od půl deváté ráno do jedné odpoledne a od úterý do pátku od půl deváté ráno do půl šesté odpoledne.